Chiariello: "Giù il cappello per Insigne! Tornate nelle saittelle, detrattori!"

Il giornalista Umberto Chiariello ha commentato su Twitter la prestazione di Lorenzo Insigne, autore di una doppietta in Napoli-Fiorentina 6-0: "Signori, giù il cappello! Si chiama Lorenzo Insigne, per distacco il miglior giocatore italiano! By Mancini e chi capisce di calcio. Tornate nelle saittelle, detrattori del cavolo che non aspettate altro che sbagli qualche partita. Lorenzo non è un robot, ma è il nostro Capitano!"

Signori, giù il cappello!

Si chiama Lorenzo Insigne, per distacco il miglior giocatore italiano!

By Mancini e chi capisce di calcio.

Tornate nelle saittelle, detrattori del cavolo che non aspettate altro che sbagli qualche partita.

Lorenzo non è un robot, ma è il nostro Capitano! — Umberto Chiariello (@Chiariello_CS) January 17, 2021