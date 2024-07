Chiariello: "Hermoso? Comanda Conte, mi fido di lui. No a tragedie social!"

Il giornalista Umberto Chiariello ha scritto un post sui social commentando la notizia di Hermoso che il Napoli ha smentito: "Io sarei stato contento se fosse venuto Hermoso e di sicuro mi piacerebbe che il Napoli cedesse Juan Jesus e non cambio idea. Ma se il Napoli ha altre idee io non ne faccio una tragedia, perché Hermoso è una delle tante opportunità di mercato non una necessità assoluta (come lo è stato l’acquisto di Buongiorno) e non mi piace che un mancato acquisto generi tragedie social. Poiché comanda Conte, mi fido di lui e delle sue valutazioni.

Ed aspetto prima di giudicare. Smettetela di creare i mostri da sbattere in prima pagina".