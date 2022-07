Chiariello: "In un unico ruolo ci siamo indeboliti, ma non mi pare una tragedia"

"Manca il sostituto di Ciro, che arriverà (Dybala o Deulofeu sono forti)".

Il giornalista Umberto Chiariello ha dato il suo giudizio sul mercato del Napoli, attraverso Twitter: "Io credo in Meret, ma aspetto di capire chi sia l’altro portiere. Ostigard è meglio di Tuanzebe. Olivera copre un buco atavico. A centrocampo siamo gli stessi (finora) ed è un reparto forte. Se arriva Simeone per Petagna miglioriamo. Kvara è la grande speranza al posto di Lorenzo. Manca il sostituto di Ciro, che arriverà (Dybala o Deulofeu sono forti). Solo chi prenderà il posto di Koulibaly non sarà subito alla sua altezza, unico ruolo in cui ci siamo sicuramente indeboliti. Ma complessivamente non mi pare una tragedia, ad occhio. E non è finita...".