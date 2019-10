Chiariello: "Irrati sbaglia sul rigore di De Ligt. Sul secondo gol c'è fallo di Pjanic"

Il giornalista Umberto Chiariello, ha pubblicato un post sul proprio account Twitter riguardante il presunto rigore non concesso al Bologna all'ultimo minuto contro la Juventus. Queste le parole di Chiariello: "C’è rigore su De Ligt (sbaglia valutazione Irrati ma il Var non può intervenire). Il secondo gol della Juve nasce da un palese fallo di Pjanic. Il rigore di De Ligt a termini di regolamento non c’è".

Sui casi di Juve-Bologna a mente fredda:

1)c’è rigore su De Ligt (sbaglia valutazione Irrati ma il Var non può intervenire);

2)il 2^ gol della Juve nasce da un palese fallo di Pjanic (Var: idem come sopra);

3)il rigore di De Ligt a termini di regolamento non c’è. pic.twitter.com/E27SLIOgVa — Umberto Chiariello (@Chiariello_CS) 20 ottobre 2019