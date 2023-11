Chiariello: "Mazzarri scelta della disperazione, l'unico traghettatore possibile per ADL"

Il giornalista Umberto Chiariello ha scritto un post sui social

Il giornalista Umberto Chiariello ha scritto un post sui social: "Mazzarri è la scelta della disperazione presidenziale, è l’unico traghettatore possibile agli occhi di De Laurentiis, senza pretese, al fine di poter voltar pagina l’anno prossimo. Ma c’è una stagione da salvare con lo scudetto sul petto. Da un allenatore che aveva smesso di allenare ad un altro… uguale! Non proprio il massimo per l’anno da Campioni. Speriamo in un rendimento totalmente differente. E speriamo che Walterino trovi la forza di imporsi sul Presidente (che stia fuori dallo spogliatoio) e su una squadra depressa e raggiunga gli obiettivi minimi di stagione (Champions League e Ottavi). Caro Walter, te ne andasti da furbetto (altro che anno sabbatico), torni con entusiasmo e il capo cosparso di cenere. Ti si vuol bene lo stesso, rimboccati le maniche di camicia alla tua maniera e ridacci l’anima. Stavolta non hai solo tre tenori, hai una grande orchestra che aveva però smesso di suonare. Musica Maestro!".