Chiariello: "McTominay tra i grandi colpi del mercato! Napoli e Roma le più attive sui big"

Umberto Chiariello, giornalista di Radio Crc, ha tracciato un bilancio dell'ultimo mercato tramite il suo account X: "È stata l’estate dei centrocampisti di qualità che possono cambiare gli esiti di una stagione. La Juventus ha preso Koopmeiners, sulla carta il migliore, ed anche Douglas Luiz; Il Napoli ha risposto con McTominay ed anche Gilmour; La Roma con Koné ed anche Le Fée; il Milan con Fofana. L’Inter non è rimasta a guardare pur avendo il reparto più forte di tutti e si è portata a casa Zielinski a parametro zero. La Fiorentina ha rifatto completamente il reparto e scommesso sul giovane Richardson; il Bologna sul ritorno di Ferguson; il Toro sull’esplosione di Ricci. L’Atalanta prova a lenire la perdita di Koop con Brescianini e Samardzic; la Lazio, che ha perso Luis Alberto, scommette su Dele-Bashiru e l’esplosione di Guendouzi.

Credo che Koop, McT, Koné e Fofana SIANO I GRANDI COLPI DEL MERCATO in mezzo al campo ma forse anche in ASSOLUTO. Buongiorno su tutti in difesa (ma anche Hermoso e Pavlovic sono buoni colpi) e Lukaku e Dovbyk in attacco i colpi più importanti negli altri reparti. Nel settore fantasisti Gudmundsson, Nico Gonzalez, Soulé e Neres potrebbero essere i grandi colpi. Da notare che il Napoli (con la Roma) è la squadra più presente per colpi importanti in ogni reparto".