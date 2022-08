Chiariello: "Si passa da 'porte girevoli' a 'porte sguarnite'. Navas salvaci tu!"

"Prendiamo atto che Meret non andrà manco allo Spezia e che Kepa non è affatto certo".

Chi sarà il portiere titolare del Napoli per la prossima stagione? Finora non c'è ancora una risposta a questa domanda. Il giornalista Umberto Chiariello scrive su Twitter: "Prendiamo atto che Meret non andrà manco allo Spezia e che Kepa non è affatto certo dopo che molti 'esperti' di mercato davano per fatte le due operazioni. Si passa da 'porte girevoli' a 'porte sguarnite'. Navas salvaci tu".