Chiariello sul ko del Parma: "Non dimentico chi con la frode ci mandò in B, oggi ci torna"

Il 10 giugno del 2001 la tanto discussa vittoria del Verona a Parma, alla penultima di campionato, fu fatale per il Napoli, che poi retrocesse in Serie B. Il giornalista Umberto Chiariello, commentando su Twitter la sconfitta dei ducali nella sfida salvezza a Cagliari, torna sull'argomento: "Io non dimentico. Chi con la frode ci mandò in B, oggi ci torna. Il tempo è galantuomo. Io non sono tra quelli che vuole il Cagliari in B. Io tifo tutte le squadre del centro-sud (in particolare). Mi piacerebbe tanto che con Roma e Cagliari finalmente si ricomponesse il rapporto tra tifosi. Parma e Verona no: il biscotto di Tanzi, Pastorello e complici resta per sempre".

