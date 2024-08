Chiariello: "Voci su possibile partenza di Raspadori? Una put***ata!"

Il giornalista Umberto Chiariello fa sapere che Raspadori, che piace all'Atalanta, non si muove da Napoli. Lo fa sui social con un post. Eccolo: "In merito alle voci che circolano relative ad una ipotetica partenza di Raspadori, posso dire con assoluta certezza che è una notizia destituita di ogni fondamento. In pratica, una puXXanata!".

Raspadori, classe 2000, è arrivato a Napoli nell'estate del 2022. In questo inizio di campionato ha collezionato una titolarità domenica scorsa contro il Bologna. Il club azzurro lo pagò oltre 35 milioni di euro dal Sassuolo.