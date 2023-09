Chiesa saluta Bonucci: "Dal primo giorno mi hai saputo trasmettere i valori della Juve"

Federico Chiesa, attaccante delle Juventus, tramite una Instagram 'Story', ha voluto salutare Leonardo Bonucci che si è trasferito all'Union Berlino.

Federico Chiesa, attaccante delle Juventus, tramite una Instagram 'Story', ha voluto salutare Leonardo Bonucci che si è trasferito all'Union Berlino, prossimo avversario del Napoli in Champions League: "Un esempio come giocatore e come persona. Dal primo giorno mi hai saputo trasmettere i valori della Juventus. In bocca al lupo per la tua nuova sfida!".