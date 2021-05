Clemente di San Luca: "Occorre denunciare arbitri non più tollerabili del sistema calcio"

Guido Clemente di San Luca, Ordinario di Diritto Amministrativo, Università della Campania Luigi Vanvitelli, ha rilasciato alcune considerazioni dopo le polemiche suscitate dopo Cagliari-Benevento.

"Scrivo per rivolgere un appello, consapevole del giudizio di ingenuità che meriterò da qualcuno di voi. Pochi giorni fa vi ho mandato un saggio in cui ho provato a spiegare giuridicamente le regole del gioco del calcio e il ruolo che istituzionalmente spetta all’arbitro. Il livello di proterva sfrontatezza nella arbitraria disapplicazione delle regole ha colmato la misura.

Occorre una vera e propria rivolta di popolo per liberarsi della oppressione che nega il diritto alla passione! Non devo ricordare a voi che nei sistemi democratici la stampa è fisiologicamente il ‘guardiano’ del potere. È venuto il momento di denunciare, senza se e senza ma, gli arbìtri non più tollerabili del sistema calcio, e di mettere alle corde le istituzioni del settore per liberarle dal marcio. Non so come, ma non si può più restare inerti!".