Foto "Comm si fort fratm", Di Lorenzo si prende i simpatici commenti social dei compagni

Grandissima prestazione di Giovanni Di Lorenzo oggi al Maradona contro il Lecce. Il difensore del Napoli trascina la squadra da vero capitano, e dopo essersi visto annullare la rete per la prima volta non si arrende e segna il gol della vittoria (meritandosi anche il Panini Player of the Match).

Così dopo il classico post celebrativo su Instagram, Giovanni Di Lorenzo si è guadagnato anche i simpatici commenti social dei compagni. Kvaratskhelia scrive: "Comm si fort fratm"; Buongiorno e Ngonge ribadiscono: "Capitano" con un cuore. Emoticon di affetto anche da parte di McTominay e dell'infortunato Lobotka.