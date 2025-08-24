Foto Frecciatina al Milan dopo il ko con la Cremonese? Il post social dell'ex Theo

Ieri sera il Milan è stato protagonista di una serata complicata: poche ore prima della sfida di San Siro contro la Cremonese erano arrivati gli auguri di buona stagione, ma il successivo ko casalingo ha alimentato malumori. A rendere il clima ancora più pesante ci ha pensato l'ex Theo Hernandez, che dopo il triplice fischio ha pubblicato una storia su Instagram interpretata da molti come una frecciata nei confronti del suo ex club. L’immagine ritraeva il terzino francese in primo piano, accompagnata da due emoji – lo Shaka e un occhiolino – postata a ridosso della sconfitta dei rossoneri, alimentando inevitabili sospetti sul destinatario del messaggio.

Il rapporto tra Theo e la dirigenza del Milan non si è mai concluso nel migliore dei modi, e il gesto sembra confermare un legame ormai incrinato. Tuttavia, i rossoneri hanno al momento altre priorità: il ko interno ha già messo in luce crepe sul piano tecnico e psicologico, mentre in parallelo resta da risolvere la delicata questione legata a Victor Boniface, tornato in Germania e con un trasferimento che sembra ormai vicino a saltare. La dirigenza deve muoversi in fretta: con il tempo che stringe e l’attacco privo di certezze, la ricerca di un nuovo centravanti diventa urgente e imprescindibile.