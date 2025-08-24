Tra mare e mercato: domenica a Ischia per ADL e Conte
Domenica di relax in casa Napoli, dopo l'esordio vincente in campionato e non solo per i campioni d'Italia. All'indomani del match vinto a Reggio Emilia 2-0 contro il Sassuolo, il tecnico azzurro Antonio Conte e il presidente Aurelio De Laurentiis si sono ritrovati a Ischia. Un'occasione non solo per godersi il mare dell'isola verde in barca con le rispettive famiglie, ma anche per parlare degli ultimi colpi di mercato. Su tutti il sostituto dell'infortunato Romelu Lukaku, individuato nell'attaccante in uscita dal Manchester United Rasmus Hojlund.
Conte e De Laurentiis sono stati intercettati da alcuni tifosi azzurri per alcuni selfie all'esterno del ristorante Da Nicola, alle Fiumarole di Sant'Angelo. Di seguito gli scatti pubblicati su Instagram.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Cagliari
