Auriemma: "Non facile ripetersi per due ragioni, ma nessuna dà la sensazione di contendergli il primato"

I campioni d'Italia iniziano col piede giusto la nuova stagione, il Napoli batte 2-0 il Sassuolo all'esordio. Il giornalista Raffaele Auiriemma commenta così su Facebook: "Aspettando di vedere quanto competitive sono la Juventus (stasera) e l'Inter (domani), il Napoli ha confermato quanto nulla sia cambiato rispetto alla scorsa stagione. Anzi, tanto di più c’è. Si chiama Kevin De Bruyne, autore contro il Sassuolo di una prestazione da campione a totale servizio della squadra e degli schemi pensati da Antonio Conte. Il fuoriclasse belga si avvicenda con McTominay nel ruolo di sottopunta e di esterno sinistro 'alto'. Poi, quando c’è bisogno di sottrarsi alla morsa degli avversari, 'scala' in basso per fare il doppio play con Lobotka. E se c’è da segnare un gol su palla inattiva, eccolo ad immaginare una parabola che finisce in porta lasciando tutti di stucco.

Insomma, Lukaku non c’è ed in settimana sarà certamente sostituito, intanto i campioni d’Italia comunque hanno spiegato che potrebbero subito ripetersi. Anche se non sarà facile. Per due ragioni. Le prime 10 partite della squadra che porta lo scudetto sulle maglie, in genere godono dell’onda lunga generata dal campionato vinto tre mesi prima. Ma la stagione sarà infestata di impegni che un anno fa non riguardavano il Napoli e lo stress di giocare (e viaggiare) ogni tre giorni, deve essere assorbito e gestito nella maniera più corretta. Poi, trovando una punta centrale che da subito entri nel tessuto connettivo della squadra per tramutare in gol le occasioni che il lussuoso centrocampo rifornisce, anche Lucca avrebbe tutto il tempo di diventare una pedina preziosa. Senza cadere nel trionfalismo, oggi nessuna avversaria sta dando la sensazione di contendere il primato a questo Napoli che ha un solo grande protagonista: don Antonio Conte".