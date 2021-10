Compleanno Diego, Sorrentino: "Oggi, per me è per quelli come me, è Natale"

Il regista premio Oscar Paolo Sorrentino ha sempre avuto un rapporto speciale con Diego Armando Maradona. Il regista napoletano, che anche nel suo ultimo film 'E' stata la mano di Dio', in uscita il 24 novembre, fa riferimento al Pibe de Oro, ha oggi omaggiato l'argentino attraverso i social: "30 ottobre. Sessantuno anni fa nasceva D10S. Oggi, per me è per quelli come me, è Natale".