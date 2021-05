Conceição non scalda i tifosi, le reazioni social: "Con lui già l'EL sarebbe un miracolo!"

La bomba della giornata l'ha lanciata il Corriere dello Sport: Sergio Conceiçao dovrebbe essere il prossimo allenatore del Napoli. Come l'hanno presa i tifosi? Il nome del tecnico portoghese non scalda più di tanto i cuori, tant'è che in tanti si sono scagliati contro Aurelio De Laurentiis. "Un'altra scommessa... ADL, vendi!", scrive il tifoso Luigi sulla pagina Facebook di Tuttonapoli.net.

Vincenzo, invece, vede un Napoli ridimensionato: "Il prossimo anno se arriviamo in Europa League sarà un miracolo". C'è chi ci va coi piedi di piombo e attende il campo per giudicare, ma ricordando la gara con la Juventus si esprime così Valerio: "Questo contro la Juve ha fatto l'anticalcio".

Altri tifosi non danno molto peso all'allenatore e se la prendono con dirigenza e calciatori: "Posso venire tutti gli allenatori di questo mondo, ma ci vuole un progetto serio e la pazienza di far lavorare un allenatore". Oppure, ancora: "Se non prendi calciatori con gli attributi anche con Guardiola fai le figure di m...", scrive Sebastiano.