Foto Conte a Piazza Sannazzaro: serata in pizzeria per il tecnico azzurro

Stasera l'allenatore azzurro ha gustato la pizza del noto locale di piazza San Nazzaro 50kalò.

Dopo una giornata movimentata per il mercato e in vista dell'esordio in campionato contro il Verona di domenica prossima, il tecnico del Napoli Antonio Conte si è rilassato in pizzeria. Stasera l'allenatore azzurro ha gustato la pizza del noto locale di piazza Sannazzaro 50kalò. La stessa pizzerria ha pubblicato su Instagram la foto di Conte.