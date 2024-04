Conte al Napoli? Palmeri: “Il problema non sono i soldi, ma diffidenza del lavorare con ADL”

Tancredi Palmeri, giornalista di Sportitalia, ha parlato su X della possibilità di vedere Antonio Conte sulla panchina del Napoli il prossimo anno

TuttoNapoli.net

Tancredi Palmeri, giornalista di Sportitalia, ha parlato su X della possibilità di vedere Antonio Conte sulla panchina del Napoli il prossimo anno: “Di un Antonio Conte al Napoli ne gioverebbe tutto il campionato. La sensazione condivisa è che al Napoli per tornare credibile serva un peso massimo, e lui è l’unico su piazza. Purtroppo per ora non si tratta di metterci più soldi, ma diffidenza del lavorare con De Laurentiis”.