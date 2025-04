Conte esplode di gioia al 3-0 di McTominay e... Cade a terra dopo il salto!

Antonio Conte non ha voluto nascondere la sua gioia al gol di 3-0 di Scott McTominay contro l'Empoli, che ha di fatto chiuso la gara sancendo tre punti fondamentali per il Napoli. Il tecnico azzurro è esploso nell'esultanza e nel saltare per abbracciare un suo collaboratore, ha perso l'equilibrio ed è persino caduto a terra. Di seguito la foto.

VIDEO Conte non trattiene l'emozione, esultanza sfegatata dopo il 3-0

