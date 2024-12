Conte voleva una sola competizione? L’interista Biasin: “Eccolo in purezza…”

Antonio Conte è nel mirino della critica per gli 11 cambi fatti nella sfida di Coppa Italia contro la Lazio, facendo intendere di dare assoluta priorità al campionato.

Fabrizio Biasin, capo dei servizi sportivi di Libero e noto tifoso interista, si è espresso così su X dopo l’eliminazione del Napoli dalla Coppa Italia per mano della Lazio: “INTER: Serie A, Champions, C.Italia, Supercoppa, Mondiale per Club. JUVE: Serie A, Champions, C.Italia, Supercoppa, Mondiale per Club. MILAN: Serie A, Champions, C.Italia, Supercoppa. ATALANTA: Serie A, Champions, C.Italia, Supercoppa. NAPOLI: Serie A. Conte in purezza”.