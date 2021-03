Criscitiello ricorda: "A novembre dissi che in quarta serie c'erano dieci allenatori più preparati di Pirlo"

Michele Criscitiello commenta così su twitter l'eliminazione della Juventus: "La stagione fallimentare della Juve era abbastanza prevedibile. Come detto, dalla scorsa estate, Pirlo non aveva la patente per allenare questa squadra. Grave errore di Agnelli nella scelta del mister. Squadra costruita male con i soli Chiesa e Kulusevski che si salvano.

Scommettiamo che tra terza e quarta serie troviamo almeno dieci allenatori più preparati di Andrea Pirlo?". Questa mia frase di novembre scatenò l'ira dei tifosi della Juve. Se prendi Ronaldo e in tre anni gli cambi tre allenatori passando da Allegri a Pirlo, significa che la società è in uno stato di confusione. Pirlo era stato scelto giustamente per la C. la Juve è un altro mondo, non serve l'autogestione per vincere. Mai consegnarsi ai calciatori. Una società forte ignora il pensiero di squadra e tifosi. Sarri distrutto tutta la stagione. Pirlo gode della immunità di tutta la stampa ma va giudicato per l'allenatore che è, non per il fenomeno che è stato in campo" si legge su Tuttojuve.