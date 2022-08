Criscitiello su Raspadori: "Bel dilemma tattico per Spalletti: vice Osimhen o sostituto di Insigne?"

Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, commenta su Twitter il sempre più probabile acquisto, ponendo in risalto l'aspetto tecnico.

Giacomo Raspadori sembra essere ad un passo dal vestire la maglia azzurra. Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, commenta su Twitter il sempre più probabile acquisto, ponendo in risalto l'aspetto tecnico: "Raspadori al Napoli sarà un bel dilemma per Spalletti. Lui è una prima punta ma è un ragazzo talmente intelligente che si sa adattare a tutti i moduli. Professionista esemplare. Il Napoli lo prende come vice Osimhen o come sostituto di Insigne? Comunque… bel colpo".