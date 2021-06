Cuadrado, furia con l'arbitro in Nazionale: "Le regole sono regole!"

Il Brasile batte 2-1 in rimonta la Colombia in Copa America grazie a un gol di Casemiro al 100', ma a far discutere è quanto successo in occasione del gol del pari dei verdeoro, che ha scatenato le furiose polemiche. Si è sfogato sui social lo juventino Cuadrado che ha scritto: "Non è questione di non saper perdere ma le regole sono regole".