D’Alessandro: “Spalletti Ct una delusione, ha sbagliato scelte, forma, gioco e dichiarazioni”

Il giornalista Massimo D'Alessandro ha commentato sul suo profilo Instagram l'eliminazione dell'Italia da Euro 2024: "Catastrofe Italia. Squadra mediocre eliminata da una squadra normale. Per quanto scadente, però, non è pensabile che l'Italia tiri in porta una volta soltanto contro la Svizzera. Mi rifiuto di pensare che questo sia il meglio del calcio italiano. Non è questo il livello della Serie A. Penso, piuttosto, che Spalletti versione Ct sia una delusione totale:

- Convocazioni sbagliate (in competizioni brevi occorre portarsi dietro i più in forma, specialmente se la qualità non c'è)

- Preparazione sballata (il Ct anche oggi si è lamentato della mancanza di brillantezza dei suoi)

- Illusione di poter dominare gli avversari (nemmeno la lezione Calafiori gli è servita: in questi tornei serve solo cuore, gamba e un po' di culo)

- Eccessivo nervosismo (sbroccare in sala stampa dopo una qualificazione acciuffata all'ultimo respiro è stata una pessima idea)".