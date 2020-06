Da Milano - Kumbulla ha rifiutato il Napoli a gennaio, ora tre big italiane su di lui

Niccolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, ha fatto il punto sulla situazione di Marash Kumbulla (20), giocatore accostato anche al Napoli nel corso degli scorsi mesi, attraverso Twitter: "Dal no al Napoli a fine gennaio c’è l’Inter in pole per Marash Kumbulla. Sul tavolo quinquennale da €1,5M netti a stagione + bonus a salire negli anni. Più che la Juventus è la Lazio la rivale più calda (Lotito e Tare in pressing su Setti e Castagna)".

