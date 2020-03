Da Milano - L'AIC ha chiesto alla FIGC di sospendere anche gli allenamenti

Continua l'emergenza Coronavirus in Italia. Dopo la decisione di fermare il campionato fino al 4 aprile, il giornalista Nicolò Schira ha svelato con un post su Twitter che L'associazione Italiana Calciatori ha chiesto alla FIGC di sospendere anche gli allenamenti per combattere il Coronavirus. Al momento in Serie A si sono fermate Bologna, Brescia, Cagliari, Fiorentina, Lazio, MIlan e Spal.

L’#AIC ha chiesto alla #FIGC di sospendere anche gli allenamenti (possibili da decreto governativo) per combattere il #Coronavirus. Finora si sono fermate molte squadre di Lega Pro e 7 club di #SerieA: Bologna, Brescia, Cagliari, Fiorentina, Lazio, Milan e Spal. @CoVid_19 — Nicolò Schira (@NicoSchira) March 10, 2020