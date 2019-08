Dal Messico: "Lozano sarà allenato da una leggenda e giocherà con i top player per lo Scudetto"

Il giornale messicano Invictos scrive di Hirving Lozano al Napoli e si dice entusiasta della nuova avventura per il calciatore: "Va a giocare in uno dei primi cinque campionati europei, sarà guidato da una leggenda come Ancelotti, giocherà al fianco di calciatori come Insigne, Koulibaly, Fabian e Mertens, si unirà a un progetto che è abituato a competere per lo scudetto e a giocare in Champions". Ecco il post:

Llega a una Liga TOP5 de Europa, será dirigido por una leyenda como Ancelotti, coincidirá con futbolistas como Insigne, Koulibaly, Fabián y Mertens, se unirá a un proyecto que se ha acostumbrado a competir por el Scudetto y a tener fútbol de Champions. IMPOSIBLE NO ILUSIONARSE. pic.twitter.com/vIz2PZxpSH — Invictos (@InvictosSomos) August 23, 2019