Dalma Maradona non ci sta: "Grande tributo a mio padre, ma si lucra sulla sua immagine!"

Mentre a Napoli andava in scena la grande festa per ricordare Diego Armando Maradona, con l'inaugurazione della statua suo onore, la figlia del Pibe de Oro Dalma si è sfogata con un messaggio su Twitter: "Niente mi renderebbe più felice che poter assistere a un tributo a mio padre in quella che è stata per molti anni la sua casa in Italia, Napoli! Ma si sta lucrando dalla sua immagine e dal suo nome e non lo permetterò! I fan che amerò per sempre non hanno niente a che fare con questo!".

I corrotti sono altri! Non smetterò mai di dire ciò che penso, dagli avvocati alle parrucchiere si danno opinioni ignorante! Ne ho abbastanza! Continuerò perché l’unica cosa che conta per me è la giustizia che verrà fatta per lui, e che vedrà cadere tutti quelli che lucrano".

Nada me haría más feliz que poder presenciar un homenaje a mi papa en lo que fue por muchos años su casa en Italia,Napoli! Pero se está lucrando con su imagen y su nombre y eso no lo voy a permitir! Nada tienen que ver los hinchas que amare por siempre! Los corruptos son otros! — Dalma Maradona (@dalmaradona) November 28, 2021