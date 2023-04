Dalma Maradona: "Processo lento e doloroso, non ci fermeremo finché non sarà fatta giustizia"

Dalma, la figlia di Diego Armando Maradona, ha commentato il rinvio a giudizio di 8 persone per la morte del Pibe de Oro.

Dalma, la figlia di Diego Armando Maradona, ha commentato il rinvio a giudizio di 8 persone per la morte del Pibe de Oro pubblicando una 'storia' sul proprio profilo Instagram: "Molte volte il processo è doloroso e lento e non ci fermeremo finché non sarà fatta giustizia! Tutti coloro che hanno smesso di fare il proprio lavoro [su richiesta di qualcuno o per inefficenza] saranno giudicati per questo!".