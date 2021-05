De Giovanni: "Se hai le strisce bianconere il VAR non richiama e vale il giudizio errato dell'arbitro?"

Quanto accaduto in Juventus-Inter, con il VAR che non richiama Calvarese dopo aver concesso un rigore inesistente, cozza con quando avvenuto una settimana fa in Benevento-Cagliari. E Maurizio Giovanni, celeberrimo scrittore napoletano, lo sottolinea con un duro attacco tramite il suo account Facebook:

"Quindi, ricapitolando (per vedere se finalmente ho capito): se una squadra ha la maglia giallorossa, benché a strisce, quando un giocatore cerca il contatto e l'arbitro fischia (erroneamente) il rigore, il VAR può richiamarlo all'on field review e fargli cancellare il provvedimento. Se invece una squadra ha la maglia sempre a strisce, ma bianconere, vale il giudizio errato dell'arbitro e non lo si richiama al VAR. Sono stato bravo? Ho capito bene, adesso?".