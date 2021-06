De Ligt espulso, Ziliani punge: "L’abitudine di giocare con le mani costa caro"

L'Olanda è rimasta in 10 uomini nell'ottavo di finale di Euro 2020 contro la Repubblica Ceca. Espulso per gli olandesi il difensore della Juventus, Matthijs de Ligt, punito col rosso per un fallo di mano dopo l'intervento del VAR. Il giornalista Paolo Ziliani ha commentato l'episodio su Twitter: "E insomma, qui da noi, con quei colori sulle spalle, gli arbitri ti puniscono una volta e due volte ti graziano; ma dove esiste il calcio senza il verme, l’abitudine di giocare con le mani costa caro. Spiace".

