De Luca avvisa: "Il Napoli in testa non piace ai custodi del tempio: occhio agli arbitraggi!"

Il giornalista Diego De Luca, tramite un tweet sul suo profilo X, ha commentato la vittoria del Napoli contro il Lecce, soffermandosi anche sull'episodio del dubbio calcio di rigore assegnato ai giallorossi. Di seguito le sue dichiarazioni: "Massimo risultato, minimo sforzo per il Napoli a Lecce. Secondo rigore assegnato contro ('Aurelio League' esiste solo nelle teste di fuffa. Vanja top) per situazioni simili: chiudiamo ste braccia, ragazzi.

Spirito ritrovato ma col Como ci sarà bisogno di un altro ritmo. Il Napoli sia vigile su tutti arbitraggi. Dover scontare il risentimento di qualcuno per il rigore contro l’Inter sarebbe roba da gangster movie. Danno la fastidiosa sensazione che ai custodi del tempio non piaccia il Napoli li sopra".