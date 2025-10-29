De Luca avvisa: "Il Napoli in testa non piace ai custodi del tempio: occhio agli arbitraggi!"
Il giornalista Diego De Luca, tramite un tweet sul suo profilo X, ha commentato la vittoria del Napoli contro il Lecce, soffermandosi anche sull'episodio del dubbio calcio di rigore assegnato ai giallorossi. Di seguito le sue dichiarazioni: "Massimo risultato, minimo sforzo per il Napoli a Lecce. Secondo rigore assegnato contro ('Aurelio League' esiste solo nelle teste di fuffa. Vanja top) per situazioni simili: chiudiamo ste braccia, ragazzi.
Spirito ritrovato ma col Como ci sarà bisogno di un altro ritmo. Il Napoli sia vigile su tutti arbitraggi. Dover scontare il risentimento di qualcuno per il rigore contro l’Inter sarebbe roba da gangster movie. Danno la fastidiosa sensazione che ai custodi del tempio non piaccia il Napoli li sopra".
Pubblicità
Dai social
Copertina Rileggi liveConte in conferenza: "De Bruyne out è un vantaggio? Chi l'ha detto è da Oscar! Rigore? Non siamo scemi..." di Davide Baratto
Le più lette
2 Da 0 a 10: il disperato appello da casa Anguissa, il labiale scioccante di Conte, la clamorosa smentita di Vanja e quel maledetto presentimento
3 L'editoriale di Chiariello: "Vinta gara sporca, ma non ditelo a Conte. Spalletti? Prenda esempio..."
Prossima partita
01 nov 2025 18:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Como
In primo piano
UfficialeDe Bruyne operato, la SSC Napoli annuncia: "Proseguirà prima fase post chirurgica in Belgio"
Arturo MinerviniDa 0 a 10: Conte asfalta Marotta con una frase, il gesto shock di Lautaro, l’hashtag della vergogna e il Capitone telecomandato
Antonio NotoRileggi liveConte in conferenza: “Battuti i più forti d’Italia! Non dimenticate gli infortuni! Neres grande mossa, no?”
Davide D'AlessioRileggi liveNapoli-Inter 3-1 (34' De Bruyne, 55' McTominay, 60' Calhanoglu, 66' Anguissa): gli azzurri tornano in vetta
Arturo MinerviniDa 0 alla peggiore umiliazione dell’era ADL: la dichiarazione shock, l’incredibile accusa di Conte e l’agghiacciante confessione di Lang
Antonio NotoRileggi liveConte in conferenza: “Ve lo dissi sarà difficile! Complicato inserire così tanti acquisti. I napoletani non devono essere presi per il c**o"
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com