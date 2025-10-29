Foto McTominay truccato da scheletro alla festa di Halloween: il divertente scatto sui social

La SSC Napoli ha organizzato una festa in occasione di Halloween a cui stanno partecipando diversi calciatori azzurri. Sui social appaiono gli scatti della serata: dopo aver visto i travestimenti di Spinazzola e Politano, Scott McTominay pubblica sul proprio profilo Instagram un divertente video truccato da scheletro. Di seguito la foto.