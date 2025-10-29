Varriale: "Visto il 2° rigore Juve? A confronto quello di Di Lorenzo è un rigorissimo"

Ieri alle 23:00Dai social
di Davide Baratto

Il giornalista Enrico Varriale, tramite un tweet sul suo profilo X, ha commentato le gare più importanti di questa giornata di Serie A, soffermandosi anche sul secondo rigore assegnato in Juventus-Udinese, caso arbitrale molto simile a quello di Di Lorenzo in Napoli-Inter. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Vincono non senza fatica la Roma e la Juventus... La squadra di Gasperini piega il Parma e resta al primo posto con il Napoli. La Juve batte l'Udinese anche grazie a due rigori, il secondo dei quali trasforma quello di Di Lorenzo in Napoli-Inter un rigorissimo. Problema arbitri evidente".