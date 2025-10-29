Capuano: "Mano Juan Jesus? È rigore per tutte le moviole, non capisco le parole di Conte..."

Giovanni Capuano, giornalista di Panorama, tramite un tweet sul suo profilo X ha commentato la vittoria del Napoli contro il Lecce e le successive parole di Antonio Conte. Queste le sue dichiarazioni: "Siccome non si può andare sempre a cento all’ora, le vittorie come quella di ieri sera del Napoli a Lecce sono le vittorie della grande squadra che costruisce una stagione da scudetto.

Anguissa si conferma il giocatore più importante per Conte. Tutte le moviole giudicano da rigore il tocco di braccio di Juan Jesus e, semmai, lamentano che sarebbero stati sufficienti i primi due replay per concederlo. Quindi non si comprendono le parole di Conte nel post Lecce-Napoli".