Capuano: "Mano Juan Jesus? È rigore per tutte le moviole, non capisco le parole di Conte..."
TuttoNapoli.net
Giovanni Capuano, giornalista di Panorama, tramite un tweet sul suo profilo X ha commentato la vittoria del Napoli contro il Lecce e le successive parole di Antonio Conte. Queste le sue dichiarazioni: "Siccome non si può andare sempre a cento all’ora, le vittorie come quella di ieri sera del Napoli a Lecce sono le vittorie della grande squadra che costruisce una stagione da scudetto.
Anguissa si conferma il giocatore più importante per Conte. Tutte le moviole giudicano da rigore il tocco di braccio di Juan Jesus e, semmai, lamentano che sarebbero stati sufficienti i primi due replay per concederlo. Quindi non si comprendono le parole di Conte nel post Lecce-Napoli".
Pubblicità
Dai social
Copertina Rileggi liveConte in conferenza: "De Bruyne out è un vantaggio? Chi l'ha detto è da Oscar! Rigore? Non siamo scemi..." di Davide Baratto
Le più lette
Prossima partita
01 nov 2025 18:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Como
In primo piano
UfficialeDe Bruyne operato, la SSC Napoli annuncia: "Proseguirà prima fase post chirurgica in Belgio"
Arturo MinerviniDa 0 a 10: Conte asfalta Marotta con una frase, il gesto shock di Lautaro, l’hashtag della vergogna e il Capitone telecomandato
Antonio NotoRileggi liveConte in conferenza: “Battuti i più forti d’Italia! Non dimenticate gli infortuni! Neres grande mossa, no?”
Davide D'AlessioRileggi liveNapoli-Inter 3-1 (34' De Bruyne, 55' McTominay, 60' Calhanoglu, 66' Anguissa): gli azzurri tornano in vetta
Arturo MinerviniDa 0 alla peggiore umiliazione dell’era ADL: la dichiarazione shock, l’incredibile accusa di Conte e l’agghiacciante confessione di Lang
Antonio NotoRileggi liveConte in conferenza: “Ve lo dissi sarà difficile! Complicato inserire così tanti acquisti. I napoletani non devono essere presi per il c**o"
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com