Auriemma: "Vittoria raggiunta grazie al giocatore più insostituibile: Anguissa"

Auriemma: "Vittoria raggiunta grazie al giocatore più insostituibile: Anguissa"
Oggi alle 21:00Dai social
di Davide Baratto

Il Napoli vince di misura in trasferta contro il Lecce, conquistando tre punti importantissimi per dare seguito alla vittoria contro l'Inter e per mantenere la vetta della classifica, che potrebbe essere anche in solitaria se la Roma dovesse perdere o pareggiare. Il giornalista Raffaele Auriemma ha commentato così la partita sul suo profilo X:"Un successo pesante, faticoso, ottenuto con la forza ed il cinismo dei grandi, raggiunto grazie al gol del calciatore più insostituibile del Napoli".