Ziliani non ci sta: "Rocchi chiede agli assistenti di essere 'piccoli arbitri', poi s'indigna se lo fanno"

Il giornalista Paolo Ziliani, tramite un tweet sul suo profilo X, è ritornato sull'episodio del calcio di rigore assegnato al Napoli contro l'Inter: "La catastrofe del mondo arbitrale è ormai giunta a un punto di non ritorno: Rocchi ha cassato il regolamento in vigore in tutto il mondo e ne sta riscrivendo uno nuovo che cambia a ogni partita e che nessuno più capisce. 'Noi - ha detto ieri Rocchi a Open VAR - stiamo cercando di trasformare gli assistenti in piccoli arbitri perché il fuorigioco ormai è automatico. Ma non mi è piaciuta per niente l’ingerenza di Bindoni che è andato oltre quello che gli abbiamo chiesto di fare. Abbiamo chiesto agli assistenti di intervenire su cose al 100% chiare e nell’area di competenza loro non certo in questo caso, poi con un arbitro in controllo. Questo non è calcio di rigore e ci saremmo aspettati l’intervento del Var'.

Ricapitolando: Rocchi ci dice, come prima cosa, che poichè l’introduzione del VAR ha reso quasi superflua la figura del guardalinee, lui si è messo una mano sul cuore e affinchè gli assistenti non si sentissero emarginati e inutili ha pensato che fosse cosa buona e giusta 'trasformarli in piccoli arbitri' (cito testualmente). Dopodiché, non appena un guardalinee lo prende in parola e si trasforma davvero, come ha fatto Bindoni in Napoli-Inter, in 'piccolo arbitro', Rocchi si straccia le vesti in tv e dice: 'Non mi è piaciuta per niente l’ingerenza di Bindoni che è andato oltre quello che gli abbiamo chiesto di fare' dimenticandosi che forse la colpa è sua; se avesse lasciato che i guardalinee facessero i guardalinee e gli arbitri gli arbitri, come accadeva nel calcio dell’Età della pietra, l’indegna baracconata andata in scena al Maradona non ci sarebbe mai stata".