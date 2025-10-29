Foto Festa di Halloween in casa Napoli: Spinazzola e Politano in stile Famiglia Addams

La SSC Napoli ha organizzato una festa in occasione di Halloween a cui stanno partecipando diversi calciatori azzurri. Sui social appaiono i primi scatti della serata: Leonardo Spinazzola e Matteo Politano, con le rispettive partner, indossano i costumi ispirati alla Famiglia Addams. Di seguito la foto.