Varriale: "Spalletti alla Juve proverà a imitare Conte: in bocca al lupo"
Il giornalista Enrico Varriale, tramite un tweet sul suo profilo X, ha commentato la scelta di Luciano Spalletti di allenare la Juventus. Di seguito le sue dichiarazioni: "In bocca al lupo a Luciano Spalletti che proverà a dare una svolta alla Juventus in grande difficoltà.
Ha vinto con il Napoli uno scudetto fantastico che si è tatuato sulla pelle, e proverà a imitare #onte che, non nascondendo mai il suo DNA juventino, ha trionfato a Napoli".
