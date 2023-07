De Luca: "Il Napoli necessita di un partner mediatico di ampio livello culturale. L'auspicio"

"Regionale, per questo Napoli, fa rima con provinciale".

Radio Kiss Kiss Napoli non è più la radio ufficiale del Napoli, il giornalista Diego De Luca scrive su Twitter: "La dimensione regionale è limitante per una realtà dal respiro intercontinentale come il Napoli. Il club oggi necessita di un partner mediatico che abbia ai vertici un ampio livello culturale e una totale padronanza delle lingue (inglese, spagnolo, cinese, arabo). Esistono a Napoli?

Sarebbe auspicabile, dopo l’esperimento ben riuscito con le maglie, che il Napoli producesse per conto proprio i contenuti informativi, multimediali, crossmediali, tradotti in lingua per America, Sud America, Oriente. Web radio, web tv, social space, in qualche modo sperimentare l’ AI Una struttura composta da gente finalmente preparata dal punto di vista culturale. Regionale, per questo Napoli, fa rima con provinciale".

