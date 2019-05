De Maggio sui social: "Occhio, la prima scelta per l'attacco resta sempre una..."

Mercato in primo piano non appena s'è concluso il campionato. Sui social il giornalista Valter De Maggio ha scritto: "Occhio, la prima scelta per l'attacco resta sempre Lozano". Messaggio emblematico a supporto della volontà del Napoli di acquistare il talento messicano del Psv.

La prima scelta per l’attacco del @sscnapoli è e resta sempre @HirvingLozano70 ! Occhio ....occhio ..... — VALTER DE MAGGIO (@valterdemaggio) May 28, 2019