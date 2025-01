Del Genio: "Al PSG c'è già profilo simile a Kvara! Zhegrova? Mancino, come tre ali azzurre"

Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, tramite i suoi account social ha commentato l'accelerata del PSG per Khvicha Kvaratskhelia: "Non vado su notizie di mercato e non le commento nemmeno. Però ricordo a tutti che Zhegrova è mancino come Politano, Neres e Ngonge e che Kvaratskhelia è destro e gioca a sinistra come Barcola, destro anche lui, che è tra i migliori giocatori del PSG in questa stagione".

