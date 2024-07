Del Genio fa tutti i nomi: "Ci saranno molte novità in entrata e in uscita"

Il giornalista Paolo Del Genio ha scritto un post sui social per commentare il mercato del Napoli e riepilogare la situazione al momento: "Ci saranno ancora molte novità in uscita e in entrata. Osimhen, a meno di clamorose sorprese, andrà via ed al suo posto arriverà Lukaku. Al momento, mettiamo Lukaku anche se bisogna aspettare Osimhen fuori, siamo messi così: portieri Meret, Caprile e Contini.

Difensori centrali Rrahmani, Rafa Marin, Buongiorno, Olivera, Natan e Juan Jesus.

Esterni Di Lorenzo, Mazzocchi, Spinazzola e Zerbin

Centrocampisti Lobotka, Anguissa, Folorunsho

Trequartisti/esterni offensivi Politano, Ngonge, Raspadori, Kvaratskelia

Prime punte Lukaku (Osimhen) Cheddira.

In uscita Mario Rui, Cajuste, Gaetano, Simeone, Ostigard e Lindstrom".