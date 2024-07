Del Genio: "Fidiamoci di Conte e della sua corretta valutazione sull'organico"

Il giornalista Paolo Del Genio ha scritto un post sui social: "Qui non si tratta di bocciare o promuovere. Si tratta di volere il bene del Napoli e di fidarsi di Conte e della sua, corretta per me lo dico da mesi, valutazione dell' organico. Siamo tifosi del Napoli non di qualcuno in particolare".