Del Genio: "Problema tattico! Troppa distanza tra i reparti, Garcia riproponga Napoli corto!"

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, analizza così la sconfitta del Napoli contro la Lazio tramite Facebook: "Non si tratta di saper individuare le differenze tra il calcio di Spalletti e quello di Garcia. Il punto non è "le differenze". Il punto è che una squadra con grandi ambizioni non può avere distanze così grandi tra i reparti.

Il problema è tattico, non fisico o psicologico. La tattica si allena e quindi Garcia deve cercare la strada in allenamento per riproporre un Napoli corto, compatto, aggressivo e, di conseguenza, in grado di esaltare e non di deprimere le qualità individuali dei calciatori".