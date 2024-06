Del Genio: "Proverei ad incassare ora il massimo possibile dai calciatori in calo da un anno"

Il giornalista Paolo Del Genio ha scritto un post sui social nelle ore successive al ko dell'Italia contro la Spagna

Il giornalista Paolo Del Genio ha scritto un post sui social nelle ore successive al ko dell'Italia contro la Spagna e dopo una prova opaca da parte di Di Lorenzo: "Proverei ad incassare il massimo possibile adesso per tutti i calciatori del Napoli che da un anno ormai, non pochi mesi un anno, sembrano essere entrati inesorabilmente in una clamorosa parabola discendente".