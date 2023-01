Di Lorenzo: "Altra straordinaria prova di forza, di un gruppo che non molla e non si accontenta mai!"

Il Napoli batte anche la Roma e vede il suo vantaggio in classifica aumentare sempre di più.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli batte anche la Roma e vede il suo vantaggio in classifica aumentare sempre di più. Il capitano azzurro Giovanni Di Lorenzo commenta così su Instagram: "Un’altra straordinaria prova di forza, di un gruppo che non molla e non si accontenta mai!".