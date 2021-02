Di Lorenzo: "Finalmente una vittoria di squadra, ripartiamo da qui"

Giovanni Di Lorenzo, terzino del Napoli, parecchio criticato nelle ultime settimane per via di molte prestazioni non all'altezza, ha giocato una buona partita e di sacrificio contro la Juve. Attraverso un post su Instagram, il calciatore ha esultato per la vittoria molto sofferta ma importantissima ottenuta contro la Juventus: "Finalmente una vittoria di squadra, di gruppo! Ripartiamo da qui".