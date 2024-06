Di Lorenzo in conferenza con l'Italia, Del Genio: "Ha una grande opportunità, un gol a porta vuota"

Paolo Del Genio e 'la grande opportunità di Giovanni Di Lorenzo. Il giornalista, volto di Telecapri, si è espresso sui propri canali social in merito alle tante voci del capitano del Napoli, che oggi sara impegnato in conferenza stampa dalla Germania per gli imminenti impegni all'Europeo con la nazionale di Spalletti.

Del Genio ha spiegato il proprio pensiero sul terzino del Napoli con questo messaggio sul proprio profilo Instagram: "Oggi alle 13,30 Di Lorenzo è in conferenza stampa. Per Giovanni c'è una grande opportunità, un gol a porta vuota. Speriamo non calci fuori dicendo che parla solo della nazionale. Siamo uomini o caporali diceva Totò”.